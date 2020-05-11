У Киргизстані з 11 травня закінчується режим НС і скасовується комендантська година

Глава уряду підкреслив, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації в окремих районах будуть вжиті заходи по введенню карантинного режиму.

На сьогодні в Киргизстані на COVID-19 захворіли 1002 людини, з них виписано з одужанням 675, померли 12 осіб. У стаціонарах з інфекцією перебувають 260 хворих.

Нагадаємо, на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина.