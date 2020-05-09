На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина

Джерело в силових структурах Киргизстану в п'ятницю, 8 травня, повідомило, що в ході конфлікту поранені три киргизькі прикордонники, в тому числі начальник прикордонної застави.

У той же час таджицька сторона повідомляє про поранення двох громадян Таджикистану. Сторони покладають один на одного відповідальність за те, що трапилося.

Конфлікт стався через використання землі на неописаній ділянці спільного кордону. У пресслужбі прикордонної служби Киргизстану заявили, що "дана ділянка є неописаною, але фактично використовувалася киргизькою стороною".

Джерело в силових структурах Киргизстану заявило, що таджицькі прикордонники застосували РПГ і автомати Калашникова і висловив думку, що "удар був спланований".

У той же час Таджикистан заявляє, що конфлікт спалахнув через "самовільне захоплення громадянами Киргизстану 4 га землі, які відповідно до нормативно-правовими документами відносяться до Таджикистану", а "киргизькі прикордонники замість того, щоб запобігти конфлікту, відкрили вогонь по беззбройних громадянах Таджикистану".

Нагадаємо, Киргизстан ввів тимчасову заборону на в'їзд для іноземців.