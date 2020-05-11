В Кыргызстане с 11 мая заканчивается режим ЧП и отменяется комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Кыргызстане введенный на определенных территориях страны режим чрезвычайного положения 10 мая в 24:00 по местному времени заканчивается, отменяется комендантский час. Об этом на заседании Республиканского оперативного штаба заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Глава правительства подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных районах будут приняты меры по введению карантинного режима.
На сегодня в Кыргызстане случаев заражения COVID-19 составило 1002 человека, из них выписано с выздоровлением 675, скончались 12 человек. В стационарах с инфекцией находятся 260 больных.
Напомним, на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка.