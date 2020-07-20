У Хмельницькому зіткнулися BMW та тролейбус, травмовані троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Хмельницькому зіткнулися легковик BMW та тролейбус, троє людей травмовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
Про ДТП на вул. Кам’янецькій рятувальникам повідомили 19 липня о 18:50.
"Внаслідок ДТП травмувався троє осіб: водій BMW та його пасажир, а також водій тролейбуса. На місці події бійці ДСНС здійснили заходи із запобігання загорянню: за допомогою аварійно-рятувального обладнання від’єднали акумуляторні батареї від живлення, а також перекрили вентиль газової установки легковика", – інформують в ДСНС.
Коли рятувальники закінчили роботи, надійшло повідомлення про ще одне ДТП на вул. Кам’янецькій, 163, там зіткнулися 4 автівки й одна із них загорілася, але інформація про горіння не підтвердилася. Травмованих не було.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві протягом 19 липня медики "швидкої" виїздили на 14 ДТП з постраждалими.