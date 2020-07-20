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В Хмельницком столкнулись BMW и троллейбус, травмированы три человека

В Хмельницком столкнулись BMW и троллейбус, травмированы три человека

Киев  •  УНН

 • 18695 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Хмельницком столкнулись легковушка BMW и троллейбус, три человека травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

О ДТП на ул. Каменецкой спасателям сообщили 19 июля в 18:50.

"В результате ДТП травмированы три человека: водитель BMW и его пассажир, а также водитель троллейбуса. На месте происшествия бойцы ГСЧС осуществили меры по предотвращению возгорания: с помощью аварийно-спасательного оборудования отключили аккумуляторные батареи от питания, а также перекрыли вентиль газовой установки легковушки", - информируют в ГСЧС.

Когда спасатели закончили работы, поступило сообщение об еще одном ДТП на ул. Каменецкой, 163, там столкнулись 4 автомобиля и один из них загорлся, но информация о горении не подтвердилась. Травмированных не было.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве в течение 19 июля медики "скорой" выезжали на 14 ДТП с пострадавшими.

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