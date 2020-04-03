У Хмельницькому зафіксовано ще три підозри на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Хмельницькому на сьогоднішній ранок зафіксовано три пацієнти з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.
“На ранок 3 квітня в інфекційній лікарні: 38 хворих, серед них 4 дітей. 7 хворих на COVID-19 (4 з міста). У пацієнтів лікарні встановлено також 3 підозри”, - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що пневмоній в міській лікарні 16, в інфекційній — 20, в дитячій — 6.
"Нагадуємо, що загальна кількість хворих в області 10, з них 6 — мешканці міста",- зазначили в міськраді.
Як повідомлялося, у Хмельницькому перший пацієнт отримав перший негативний результат тесту на коронавірус COVID-19.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 897 випадків коронавірусу, 22 людини — померли.