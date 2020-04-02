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Ще один пацієнт в Україні отримав перший негативний результат тесту на COVID-19

Київ • УНН

 • 13137 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Хмельницькому перший пацієнт отримала перший негативний результат тесту на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.

"…контрольний PLR-тест першої хворої на COVID-19 показав негативний результат. Через 2 дні очікується остаточний. Якщо він теж буде негативний - це означатиме, що жінка повністю одужала", - йдеться в повідомленні.

Додамо, на Хмельниччині вже шість інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.

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