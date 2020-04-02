Ще один пацієнт в Україні отримав перший негативний результат тесту на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Хмельницькому перший пацієнт отримала перший негативний результат тесту на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.
"…контрольний PLR-тест першої хворої на COVID-19 показав негативний результат. Через 2 дні очікується остаточний. Якщо він теж буде негативний - це означатиме, що жінка повністю одужала", - йдеться в повідомленні.
Додамо, на Хмельниччині вже шість інфікованих коронавірусом.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.