Еще один пациент в Украине получил первый отрицательный результат теста на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Хмельницком первый пациент получила первый отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.
"... контрольный PLR-тест первой больной COVID-19 показал отрицательный результат. Через 2 дня ожидается окончательный. Если он тоже будет отрицательный - это означает, что женщина полностью выздоровела", - говорится в сообщении.
Добавим, в Хмельницкой области уже шесть инфицированных коронавирусом.
Напомним, в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли.