На Хмельниччині вже шість інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Хмельницькій області зафіксовано шість осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.
"Станом на 8:00 в інфекційні лікарні 41 хворий, серед яких 5 дітей. На ранок в лікарні: 6 хворих на COVID-19, 4 з них із міста Хмельницький, в лікарні також 4 хворих з підозрою", - йдеться в повідомленні.
При цьому вказано, що хворих з діагнозом пневмонія — 16.
"У міській лікарні хворих з пневмоніями −18, у міській дитячій — 6", - додали у міськраді.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.