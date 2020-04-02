В Хмельницкой области уже шесть инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Хмельницкой области зафиксировано шесть человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.
"По состоянию на 8:00 в инфекционной больнице 41 больной, среди которых 5 детей. На утро в больнице: 6 больных COVID-19, 4 из них из города Хмельницкий, в больнице также 4 больных с подозрением", - говорится в сообщении.
При этом указано, что больных с диагнозом пневмония - 16.
"В городской больнице больных с пневмониями 18, в городской детской - 6", - добавили в горсовете.
Напомним, в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли.