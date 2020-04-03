В Хмельницком зафиксировано еще три подозрения на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Хмельницком на сегодняшнее утро зафиксировано три пациента с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.
"Утром 3 апреля в инфекционной больнице 38 больных, среди них 4 детей. 7 больных COVID-19 (4 из города). У пациентов больницы установлено также 3 подозрения", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что пневмоний в городской больнице 16, в инфекционной - 20, в детской - 6.
"Напоминаем, что общее количество больных в области 10, из них 6 - жители города", - отметили в горсовете.
Как сообщалось, в Хмельницком первый пациент получил первый отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19.
Напомним, в Украине зафиксировано 897 случаев коронавируса, 22 человека - умерли.