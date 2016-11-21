У Хмельницькому вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Хмельницькому вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні, передає кореспондент УНН.
Активісти, представники влади і правоохоронних структур прийшли на Майдан Незалежності до меморіальної дошки пам’яті Героїв Небесної сотні і загиблих в АТО, щоб покласти квіти. Люди навколішках дякували героям за їхній подвиг.
На захід прийшло близько 500 людей. Вшанування пам’яті відбулось без оркестрів і виступів.