В Хмельницком почтили память Героев Небесной сотни
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Хмельницком почтили память Героев Небесной сотни, передает корреспондент УНН.
Активисты, представители власти и правоохранительных структур пришли на Майдан Независимости к мемориальной доске памяти Героев Небесной сотни и погибших в АТО, чтобы возложить цветы. Люди на коленях благодарили героям за их подвиг.
На мероприятие пришло около 500 человек. Чествование памяти состоялось без оркестров и выступлений.