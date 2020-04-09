У Хмельницькому викрили наркоугруповання, організоване посадовцями ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Хмельницькому Служба безпеки України блокувала діяльність наркоугруповання, організованого посадовцями Державної служби із надзвичайних ситуацій. Під час обшуків було виявлено наркотиків та психотропів на суму понад пів мільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередньою версією слідства, двоє командирів відділень ГУ ДСНС в Хмельницькій області разом із колишнім колегою налагодили масштабний збут заборонених речовин. У обласному центрі вони орендували офісне приміщення, де фасували та зберігали підготовлені до продажу наркотики і психотропи. Гуртові партії "товару" наздвичайники відправляли замовникам через один із поштових сервісів по всій країні, а також збували місцевим дилерам та наркозалежним. За оперативною інформацією щомісяця зловмисники реалізовували до 10 кілограмів наркотичних речовин.
Зазначається, що обох командирів відділень правоохоронці затримали за місцем зберігання наркотиків під час підготовки чергового замовлення, а їхнього спільника – у власному помешканні. Раніше оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту ділками канабісу та амфетаміну.
Під час обшуків було виявлено партію наркотиків та психотропів на понад 500 тисяч гривень за цінами чорного ринку.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Триває досудове слідство для встановлення інших учасників групи та їх клієнтів, а також джерел походження наркотиків.
Нагадаємо, працівнику ДСНС вручили підозру за ДТП з неповнолітньою постраждалою.