В Хмельницком разоблачили наркогруппировку, организованную должностными лицами ГСЧС

По предварительной версии следствия, двое командиров отделений ГУ ГСЧС в Хмельницкой области вместе с бывшим коллегой наладили масштабный сбыт запрещенных веществ. В областном центре они арендовали офисное помещение, где фасовали и хранили подготовленные к продаже наркотики и психотропы. Оптовые партии "товара" чрезвычайники отправляли заказчикам через один из почтовых сервисов по всей стране, а также сбывали местным дилерам и наркозависимым. По оперативной информации ежемесячно злоумышленники реализовывали до 10 килограммов наркотических веществ.

Отмечается, что обоих командиров отделений правоохранители задержали по месту хранения наркотиков во время подготовки очередного заказа, а их сообщника - в собственном доме. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта дельцами каннабиса и амфетамина.

Во время обысков была обнаружена партия наркотиков и психотропов на более чем 500 тысяч гривен по ценам черного рынка. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие для установления других участников группы и их клиентов, а также источников происхождения наркотиков.

Напомним, сотруднику ГСЧС вручили подозрение за ДТП с несовершеннолетней пострадавшей.