Працівнику ДСНС вручили підозру за ДТП з неповнолітньою постраждалою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру працівнику ДСНС. Його підозрюють у скоєнні ДТП на нерегульованому пішохідному переході, в якому постраждала неповнолітня дівчина. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі ДБР повідомили про підозру працівнику Управління ДСНС в Черкаській області. Він підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження неповнолітній (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідством встановлено, що 24 січня 2020 року працівник ДСНС, рухаючись на власному автомобілі марки KIA, скоїв наїзд на неповнолітню дівчину на нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження та тривалий час перебувала у стані коми.
Вказано, що в разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Нагадаємо, посадовцю ДСНС повідомили про підозру за побиття і те, що він відкусив частину мізинця жінці.