Работнику ГСЧС вручили подозрение за ДТП с несовершеннолетней пострадавшей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении работнику ГСЧС. Его подозревают в совершении ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР сообщили о подозрении работнику Управления ГСЧС в Черкасской области. Он подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, причинившем тяжелое телесное повреждение несовершеннолетний (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствием установлено, что 24 января 2020 года работник ГСЧС, двигаясь на собственном автомобиле марки KIA, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые телесные повреждения и долгое время находилась в состоянии комы.
Указано, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, должностному лицу ГСЧС сообщили о подозрении за избиение и то, что он откусил часть мизинца женщине.