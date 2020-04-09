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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31179 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39875 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Работнику ГСЧС вручили подозрение за ДТП с несовершеннолетней пострадавшей

Работнику ГСЧС вручили подозрение за ДТП с несовершеннолетней пострадавшей

Киев  •  УНН

 • 11254 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении работнику ГСЧС. Его подозревают в совершении ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи ГБР сообщили о подозрении работнику Управления ГСЧС в Черкасской области. Он подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, причинившем тяжелое телесное повреждение несовершеннолетний (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием установлено, что 24 января 2020 года работник ГСЧС, двигаясь на собственном автомобиле марки KIA, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые телесные повреждения и долгое время находилась в состоянии комы.

Указано, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, должностному лицу ГСЧС сообщили о подозрении за избиение и то, что он откусил часть мизинца женщине.

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