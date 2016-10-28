У Хмельницькій області зіткнулись дві вантажівки та легковик
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня, у Хмельницькій області зіткнулись дві вантажівки та легковик. Про це УНН передає із посиланням на ГУНП у Хмельницькій області.
Так, 27 жовтня близько 12:15 години на автодорозі “Житомир — Чернівці”, в с.Правдівка, 53-річний житель с. Глушківці, керуючи автомобілем КамАЗ, допустив зіткнення з автомобілем DAF під керуванням 43-річного жителя Чернівецької області та автомобілем Volvo під керуванням 58-річного жителя Полтавської області.
Внаслідок ДТП КамАЗ перекинувся, а його водій отримав тілесні ушкодження та був доставлений в Хмельницьку обласну лікарню.
Як раніше повідомляв УНН, у Кам’янець-Подільському у ДТП загинула жінка.