В Хмельницкой области столкнулись два грузовика и легковушка

Так, 27 октября около 12:15 часов на автодороге "Житомир - Черновцы", в с. Правдовка, 53-летний житель с. Глушковцы, управляя автомобилем КамАЗ, допустил столкновение с автомобилем DAF под управлением 43-летнего жителя Черновицкой области и автомобилем Volvo под управлением 58-летнего жителя Полтавской области.

В результате ДТП КамАЗ перевернулся, а его водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Хмельницкую областную больницу.

Как ранее сообщал УНН, в Каменец-Подольском в ДТП погибла женщина.