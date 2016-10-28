В Хмельницкой области столкнулись два грузовика и легковушка
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября, в Хмельницкой области столкнулись два грузовика и легковушка. Об этом УНН передает со ссылкой на ГУНП в Хмельницкой области.
Так, 27 октября около 12:15 часов на автодороге "Житомир - Черновцы", в с. Правдовка, 53-летний житель с. Глушковцы, управляя автомобилем КамАЗ, допустил столкновение с автомобилем DAF под управлением 43-летнего жителя Черновицкой области и автомобилем Volvo под управлением 58-летнего жителя Полтавской области.
В результате ДТП КамАЗ перевернулся, а его водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Хмельницкую областную больницу.
Как ранее сообщал УНН, в Каменец-Подольском в ДТП погибла женщина.