У Херсоні та області військові рф масово обкрадають будинки та вивозять майно - поліція

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"У Херсоні та області військовослужбовці рф масово обкрадають приватні будинки та вивозять майно. В обласному центрі такі факти зафіксовані по вулиці Шевченка. В області у селах Красносільське, Новодмитрівка та Станіслав окупанти обікрали будинки, господарі яких виїхали на підконтрольну Україні територію. військовослужбовці країни-агресора вивезли меблі та побутову техніку на викрадених ними же автомобілях", - повідомили у поліції.

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Також поліція вказує, що в Херсоні представники силових структур рф захопили в полон чоловіка та жінку, їх місцезнаходження невідоме.

Окрім того, нині поліція збирає докази на місцях обстрілів та документує воєнні злочини військ рф на Херсонщині. За кожним фактом відкриті кримінальні провадження за ст. 438 КК України "Порушення правил та звичаїв війни".

Так, за минулу добу працівники поліції відкрили 15 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями рф та колаборантами на території Херсонської області.

"Під ворожим вогнем російських окупаційних військ опинилися низка населених пунктів області, найбільше постраждали села Правдине та Ольгине, там є влучання у приватні будинки, зруйновано низку об'єктів цивільної інфраструктури, багато поранених серед мирного населення. Під час артилерійського обстрілу армією рф смт Любимівка пошкоджено тваринницьку ферму площею 2000 м. кв. На території ферми знаходилося 300 голів свиней та 120 тонн зерна", - зазначили у поліції.

Також викрито чергового колаборанта, який добровільно обійняв посаду «голови районної військово-цивільної адміністрації». "Чоловік брав участь у форумі «вместе с россией», під час якого публічно закликав місцевих жителів до участі у незаконному референдумі з метою приєднання окупованої частини Херсонської області до складу російської федерації. При цьому зрадник публічно використовував червоний прапор, ідентичний до Державного прапора СРСР", - вказали у поліції.

Доповнення

Російські окупаційні війська на тимчасово захопленій частині Херсонської області збільшили кількість патрулів і посилено перевіряють документи у ключових населених пунктах, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.