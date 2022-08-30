Окупанти після ударів ЗСУ посилили "патрулі" на Херсонщині, шукають "ДРГ" - Соболевський

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«На тлі діяльності ЗСУ в регіоні, орки посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини. Це відбилося на кількості патрулів і перевірок документів та смартфонів, що проводяться на блокпостах. Шукають коригувальників та членів «ДРГ». Встигли навіть відзвітувати, що одну таку групу вони, нібито, виявили та знищили у Херсоні», - ідеться у повідомленні Соболевського.

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Також Соболевський закликав громадян не забувати перевіряти вміст своїх телефонів перед виходом на вулицю, бо «одна необережна фраза у листуванні чи фотографія, де є росіяни або навпаки - службовці ЗСУ, може для них бути підставою для затримання».

«Орки бояться, тому свій страх і злість можуть виплескувати на мирне населення», - підсумував він.

Доповнення

Юрій Соболевський закликав жителів окупованих районів Херсонщини бути готовими до вжиття заходів щодо власної безпеки та безпеки своїх близьких.