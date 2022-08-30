Оккупанты после ударов ВСУ усилили "патрули" в Херсонской области, ищут "ДРГ" - Соболевский
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские оккупационные войска на временно захваченной территории Херсонской области увеличили количество патрулей и усиленно проверяют документы в ключевых населенных пунктах. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram, сообщает УНН.
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«На фоне деятельности ВСУ в регионе орки ужесточили меры безопасности в ключевых населенных пунктах Херсонской области. Это отразилось на количестве патрулей и проводимых на блокпостах проверок документов и смартфонов. Ищут корректировщиков и членов «ДРГ». Успели даже отчитаться, что одну такую группу они якобы обнаружили и уничтожили в Херсоне», - говорится в сообщении Соболевского.
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Также Соболевский призвал граждан не забывать проверять содержимое своих телефонов перед выходом на улицу, потому что «одна неосторожная фраза в переписке или фотография, где есть россияне или наоборот – служащие ВСУ, может для них быть основанием для задержания».
«Орки боятся, поэтому свой страх и злость могут выплескивать на мирное население», - подытожил он.
Дополнение
Юрий Соболевский призвал жителей оккупированных районов Херсонской области быть готовыми к принятию мер по собственной безопасности и безопасности своих близких.