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В Херсоне и области военные рф массово обворовывают дома и вывозят имущество - полиция

Киев • УНН

 • 374697 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Херсоне и области военнослужащие рф массово обворовывают частные дома и вывозят имущество. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, пишет УНН.

В Херсоне и области военные рф массово обворовывают дома и вывозят имущество - полиция

Цитата

"В Херсоне и области военнослужащие рф массово обворовывают частные дома и вывозят имущество. В областном центре такие факты зафиксированы по улице Шевченко. В области в селах Красносельское, Нововодмитровка и Станислав оккупанты обокрали дома, хозяева которых выехали на подконтрольную Украине территорию. военнослужащие страны-агрессора вывезли мебель и бытовую технику на угнанных ими же автомобилях", - сообщили в полиции.

Детали

Также полиция указывает, что в Херсоне представители силовых структур рф захватили в плен мужчину и женщину, их местонахождение неизвестно.

Кроме того, сейчас полиция собирает доказательства на местах обстрелов и документирует военные преступления войск рф в Херсонской области. По каждому факту возбуждены уголовные производства по ст. 438 УК Украины "Нарушение правил и обычаев войны".

Так, за прошедшие сутки сотрудники полиции открыли 15 уголовных производств по военным преступлениям, совершенным военнослужащими рф и коллаборантами на территории Херсонской области.

"Под вражеским огнем российских оккупационных войск оказались ряд населенных пунктов области, больше всего пострадали села Правдино и Ольгино, там есть попадания в частные дома, разрушен ряд объектов гражданской инфраструктуры, много раненых среди мирного населения. Во время артиллерийского обстрела пгт Любимовка повреждена животноводческая ферма площадью 2000 м. кв. На территории фермы находилось 300 голов свиней и 120 тонн зерна", - отметили в полиции.

Также разоблачен очередной коллаборант, добровольно вступивший в должность «председателя районной военно-гражданской администрации». "Мужчина принимал участие в форуме «вместе с россией», во время которого публично призвал местных жителей к участию в незаконном референдуме с целью присоединения оккупированной части Херсонской области к составу российской федерации. При этом предатель публично использовал красный флаг, идентичный Государственному флагу СССР", - указали в полиции.

Дополнение

Российские оккупационные войска на временно захваченной части Херсонской области увеличили количество патрулей и усиленно проверяют документы в ключевых населенных пунктах, сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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