У Херсоні російський дрон атакував медичну автівку: загинув водій, двох медиків поранено
Київ • УНН
Росіяни атакували дроном медичну автівку в Херсоні, водій загинув. Поранені двоє працівників поліклініки, транспортний засіб згорів вщент.
У центрі Херсона російські війська дроном атакували сьогодні медичний автомобіль, загинув водій, поранено двох медиків, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Близько 17:00 росіяни атакували з дрона медичну автівку у середмісті Херсона. На жаль, смертельні травми дістав водій 1957 року народження
З його слів, через ворожий удар транспортний засіб - згорів вщент.
"Також поранено двох працівників поліклініки: чоловіка та жінку, 1972 і 1966 років народження", - повідомив голова ОВА.
Доповнення
За даними Прокудіна, внаслідок російського удару з артилерії по Корабельному району Херсона раніше сьогодні смертельні поранення дістав херсонець, який знаходився на вулиці. Окупанти обстріляли житлову забудову, через що в оселях потрощено фасади, покрівлі та вибито шибки.
Також сьогодні, внаслідок ранкового ворожого обстрілу Корабельного району Херсона, постраждала дитина. "5-річний хлопчик дістав мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Нині він перебуває у лікарні під наглядом медиків", - вказав він.
Минулої доби, за інформацією Прокудіна, під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Дудчани, Білозерка, Берислав, Широка Балка, Станіслав, Козацьке, Антонівка, Одрадокам'янка, Тягинка, Шевченківка, Львове, Комишани, Нова Кам'янка, Садове, Велетенське, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис Костирка, Микільське, Милове, Ольгівка, Понятівка, Республіканець, Саблуківка, Розлив, Софіївка та місто Херсон.
російські військові били минулої доюи по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони, станцію техобслуговування, складські приміщення, господарчі споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
Як повідомив Прокудін, через російську агресію минулої доби на Херсонщині 3 людини загинули, ще 19 - дістали поранення, з них - 2 дитини.