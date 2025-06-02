В Херсоне российский дрон атаковал медицинскую машину: погиб водитель, двое медиков ранены
Киев • УНН
Россияне атаковали дроном медицинскую машину в Херсоне, водитель погиб. Ранены двое сотрудников поликлиники, транспортное средство сгорело дотла.
В центре Херсона российские войска дроном атаковали сегодня медицинский автомобиль, погиб водитель, ранены два медика, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Около 17:00 россияне атаковали с дрона медицинскую машину в центре Херсона. К сожалению, смертельные травмы получил водитель 1957 года рождения
По его словам, из-за вражеского удара транспортное средство - сгорело дотла.
"Также ранены двое работников поликлиники: мужчина и женщина, 1972 и 1966 годов рождения", - сообщил глава ОВА.
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По данным Прокудина, в результате российского удара из артиллерии по Корабельному району Херсона ранее сегодня смертельные ранения получил херсонец, который находился на улице. Оккупанты обстреляли жилую застройку, из-за чего в домах разбиты фасады, кровли и выбиты стекла.
Также сегодня, в результате утреннего вражеского обстрела Корабельного района Херсона, пострадал ребенок. "5-летний мальчик получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков", - указал он.
За прошедшие сутки, по информации Прокудина, под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Дудчаны, Белозерка, Берислав, Широкая Балка, Станислав, Казацкое, Антоновка, Одрадокаменка, Тягинка, Шевченковка, Львово, Камышаны, Новая Каменка, Садовое, Велетенское, Золотая Балка, Ивановка, Качкаровка, Кизомыс Костырка, Никольское, Милово, Ольговка, Понятовка, Республиканец, Саблуковка, Разлив, Софиевка и город Херсон.
российские военные били в минувшие сутки по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты изувечили газопроводы, станцию техобслуживания, складские помещения, хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.
Как сообщил Прокудин, из-за российской агрессии за прошедшие сутки в Херсонской области 3 человека погибли, еще 19 - получили ранения, из них - 2 ребенка.