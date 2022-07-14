У Херсоні окупанти взялися за знесення пам'ятника Героям Небесної сотні

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"У Херсоні окупанти почали демонтаж пам’ятника Героям Небесної сотні, також триває знищення монументів героям АТО/ООС", - йдеться у повідомленні.

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Що стосується території області, то, як повідомляється, "тривають бойові дії, внаслідок чого все більше населених пунктів на межі знищення". "З кожним днем від вибухів і обстрілів страждають все більше мирних людей, на мінах підривається худоба, знищується вціліла раніше інфраструктура, горять поля з пшеницею та ліси", - сказано у повідомленні.

"Жителі громад, які межують з Дніпропетровською та Миколаївською областями, фіксують збільшення техніки та кількості військових рф", - зазначили у зведенні.

Доповнення

Українські захисники завдали удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці у Херсонській області.