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В Херсоне оккупанты взялись за снос памятника Героям Небесной сотни

Киев • УНН

 • 152906 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Херсоне оккупанты взялись за демонтаж памятника Героям Небесной сотни, сообщили в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.

Цитата

"В Херсоне оккупанты начали демонтаж памятника Героям Небесной сотни, также продолжается уничтожение монументов героям АТО/ООС", - говорится в сообщении.

Детали

Что касается территории области, то, как сообщается, "продолжаются боевые действия, в результате чего все больше населенных пунктов на грани уничтожения". "С каждым днем ​​от взрывов и обстрелов страдают все больше мирных людей, на минах подрывается скот, уничтожается уцелевшая ранее инфраструктура, горят поля с пшеницей и лесами", - говорится в сообщении.

"Жители громад, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества военных рф", - отметили в сводке.

Дополнение

Украинские защитники нанесли удары по 2 пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке в Херсонской области.

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