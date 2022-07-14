В Херсоне оккупанты взялись за снос памятника Героям Небесной сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Херсоне оккупанты взялись за демонтаж памятника Героям Небесной сотни, сообщили в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.
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"В Херсоне оккупанты начали демонтаж памятника Героям Небесной сотни, также продолжается уничтожение монументов героям АТО/ООС", - говорится в сообщении.
Детали
Что касается территории области, то, как сообщается, "продолжаются боевые действия, в результате чего все больше населенных пунктов на грани уничтожения". "С каждым днем от взрывов и обстрелов страдают все больше мирных людей, на минах подрывается скот, уничтожается уцелевшая ранее инфраструктура, горят поля с пшеницей и лесами", - говорится в сообщении.
"Жители громад, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества военных рф", - отметили в сводке.
Дополнение
Украинские защитники нанесли удары по 2 пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке в Херсонской области.