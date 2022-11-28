У Херсоні електропостачання відновлено для 24% споживачів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, передає УНН.
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«На цю годину (18:00 – ред.) у Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів. Світло частково є в центральній частині міста та таких мікрорайонах: Острів, Житлоселище, Таврійський, Шуменський, Північний», - написав Янушевич у Telegram.
Також за його словами нині з електропостачанням такі медзаклади міста:
• обласна клінічна лікарня;
• міська лікарня імені Тропіних;
• міська лікарня імені Карабелеша.
Доповнення
26 листопада у Херсон подали електроенергію.
27 листопада повідомлялося, що в деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів.