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У Херсоні електропостачання відновлено для 24% споживачів - ОВА

У Херсоні електропостачання відновлено для 24% споживачів - ОВА

Київ • УНН

 • 963606 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, передає УНН.

Цитата

«На цю годину (18:00 – ред.) у Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів. Світло частково є в центральній частині міста та таких мікрорайонах: Острів, Житлоселище, Таврійський, Шуменський, Північний», - написав Янушевич у Telegram.

Також за його словами нині з електропостачанням такі медзаклади міста:
• обласна клінічна лікарня;
• міська лікарня імені Тропіних;
• міська лікарня імені Карабелеша.

Доповнення

26 листопада у Херсон подали електроенергію.

27 листопада повідомлялося, що в деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів.

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