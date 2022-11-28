У Херсоні електропостачання відновлено для 24% споживачів - ОВА

Цитата

«На цю годину (18:00 – ред.) у Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів. Світло частково є в центральній частині міста та таких мікрорайонах: Острів, Житлоселище, Таврійський, Шуменський, Північний», - написав Янушевич у Telegram.

Також за його словами нині з електропостачанням такі медзаклади міста:

• обласна клінічна лікарня;

• міська лікарня імені Тропіних;

• міська лікарня імені Карабелеша.

Доповнення

26 листопада у Херсон подали електроенергію.

27 листопада повідомлялося, що в деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів.