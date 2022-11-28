В Херсоне электроснабжение восстановлено для 24% потребителей - ОВА

Цитата

«К настоящему времени (18:00 – ред.) в Херсоне электроснабжение восстановлено для 24% бытовых потребителей. Свет частично находится в центральной части города и таких микрорайонах: Остров, Жилище, Таврический, Шуменский, Северный», - написал Янушевич в Telegram.

Также по его словам сейчас с электроснабжением такие медучреждения города:

• областная клиническая больница;

• городская больница имени Тропиных;

•городская больница имени Карабелеша.

Дополнение

26 ноября в Херсон подали электроэнергию.

27 ноября сообщалось, что в деоккупированном Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% потребителей.