В Херсоне электроснабжение восстановлено для 24% потребителей - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В деоккупированном Херсоне электроснабжение восстановлено для 24% бытовых потребителей. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передает УНН.
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«К настоящему времени (18:00 – ред.) в Херсоне электроснабжение восстановлено для 24% бытовых потребителей. Свет частично находится в центральной части города и таких микрорайонах: Остров, Жилище, Таврический, Шуменский, Северный», - написал Янушевич в Telegram.
Также по его словам сейчас с электроснабжением такие медучреждения города:
• областная клиническая больница;
• городская больница имени Тропиных;
•городская больница имени Карабелеша.
Дополнение
26 ноября в Херсон подали электроэнергию.
27 ноября сообщалось, что в деоккупированном Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% потребителей.