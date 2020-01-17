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У Харкові затримали бойовика “ЛНР”, який збирав інформацію про залізницю та метрополітен

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. У Харкові СБУ затримала бойовика “ЛНР”, який збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, його цікавила інформація про залізничні колії та станції, Харківський метрополітен, автовокзали. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

У Харкові затримали бойовика “ЛНР”, який збирав інформацію про залізницю та метрополітен

“Служба безпеки України виявила та затримала бойовика терористичної організації „ЛНР“, який збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури Харківщини”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець Харкова у 2014 році за власною ініціативою приєднався до терористів. У незаконних збройних формуваннях терористів він був командиром взводу розвідки так званої 10-ї окремої артилерійської бригади 2-го армійського корпусу “ЛНР”.

“Зловмисник відразу потрапив у поле зору Служби, коли прибув на Харківщину з території РФ та розпочав збір відомостей про об’єкти критичної інфраструктури регіону. Зокрема, його цікавила інформація про залізничні колії та станції, Харківський метрополітен, автовокзали. Бойовик, протягом деякого часу регулярно особисто „оглядав“ об’єкти у різних місцях Харківщини. За інформацією спецслужби, зібрані дані він планував передати представникам терористичної організації „ЛНР“ для організації терактів та диверсій на території регіону”, — зазначили у пресслужбі.

Повідомляється, що слідчі провели обшук у помешканні зловмисника у Харкові, під час якого виявили та вилучили бойову гранату РГН із запалом і тротилову шашку з електродетонатором.

Бойовика затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вказаному громадянину повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, на Донеччині оголосили про підозру бойовику “ДНР”, який охороняв залишки збитого літака МН17.

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