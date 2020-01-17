В Харькове задержали боевика "ЛНР", который собирал информацию о железной дороге и метрополитене

КИЕВ. 17 января. УНН. В Харькове СБУ задержала боевика "ЛНР", который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры. В частности, его интересовала информация о железнодорожных путях и станции, Харьковский метрополитен, автовокзалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.