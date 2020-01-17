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В Харькове задержали боевика "ЛНР", который собирал информацию о железной дороге и метрополитене

Киев • УНН

 • 11323 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Харькове СБУ задержала боевика "ЛНР", который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры. В частности, его интересовала информация о железнодорожных путях и станции, Харьковский метрополитен, автовокзалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

В Харькове задержали боевика "ЛНР", который собирал информацию о железной дороге и метрополитене

"Служба безопасности Украины выявила и задержала боевика террористической организации "ЛНР", который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры Харьковской области", - говорится в сообщении.

Указано, что оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель Харькова в 2014 году по собственной инициативе присоединился к террористам. В незаконных вооруженных формированиях террористов он был командиром взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

"Злоумышленник сразу попал в поле зрения Службы, когда прибыл в Харьковскую область с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона. В частности, его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковский метрополитен, автовокзалы. Боевик, в течение некоторого времени регулярно лично "осматривал" объекты в разных местах Харьковской области. По информации спецслужбы, собранные данные он планировал передать представителям террористической организации "ЛНР" для организации терактов и диверсий на территории региона", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что следователи провели обыск в доме злоумышленника в Харькове, во время которого обнаружили и изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.

Боевика задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас указанному гражданину сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, в Донецкой области объявили о подозрении боевику "ДНР", который охранял обломки сбитого самолета МН17.

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