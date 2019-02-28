У Харкові з даху будинку впала крижана брила, дві людини госпіталізовані

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Внаслідок падіння льодової брили чоловік та жінка були госпіталізовані до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Про це повідомили УНН в прес-службі поліції області. 

Подія сталася 26 лютого близько 14:30 на вулиці Пушкінській.

Внаслідок обвалу льодової брили з даху будинку 52-річна жінка та 34-річний чоловік отримали закриту черепно-мозкову травму та інші травми. Наразі потерпілі перебувають у лікарні, стан їх здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

На даний час поліцейські встановлюють усі обставини події.

Як повідомляв УНН, у Полтаві помер пенсіонер, на якого впала льодяна брила

Українські Національні Новини

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