В Харькове с крыши дома упала ледяная глыба, два человека госпитализированы

Событие произошло 26 февраля около 14:30 на улице Пушкинской.

В результате обрушения ледового глыбы с крыши дома 52-летняя женщина и 34-летний мужчина получили закрытую черепно-мозговую травму и другие травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНН, в Полтаве умер пенсионер, на которого упала ледяная глыба .