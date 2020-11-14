У Харкові викрили чоловіків, які збували в Інтернеті сильнодіючі лікарські засоби
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Харкові правоохоронці викрили двох чоловіків, які здійснювали збут медичних препаратів в особливо великих розмірах без спеціального на те дозволу. За такі дії зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення, повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"Працівники кіберполіції Харківщини спільно зі слідчим відділом Основ’янського відділу поліції області викрили 33 та 26-річних чоловіків у незаконному збуті сильнодіючих лікарських засобів у особливо великому розмірі", - повідомили в поліції.
Так, кіберполіція встановила, що один із фігурантів створив та адміністрував сайт, на якому продавались сильнодіючі лікарські засоби та інші медичні препарати. Його спільник здійснював відправку медпрепаратів через відділення поштових операторів. Гроші від покупців зловмисники отримували на свої банківські рахунки.
Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання харків’ян. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, платіжні картки, готівку, лікарські засоби в кількості понад 6 тисяч упаковок, загальною вартістю більше мільйону гривень.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво,виготовлення,придбання,перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, а також здійснення таких дій щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних або сильнодіючих речовин, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, вчинені без спеціального на те дозволу, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України", - зазначили поліцейські.
Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Києві поліцейського затримали на збуті амфетаміну: він продавав грам наркотику за 400 грн.