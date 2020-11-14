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В Харькове разоблачили мужчин, которые сбывали в Интернете сильнодействующие лекарственные средства

В Харькове разоблачили мужчин, которые сбывали в Интернете сильнодействующие лекарственные средства

Киев  •  УНН

 • 11268 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Харькове правоохранители разоблачили двух мужчин, которые осуществляли сбыт медицинских препаратов в особо крупных размерах без специального на то разрешения. За такие действия злоумышленникам грозит до 10 лет заключения, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"Сотрудники киберполиции Харьковской области совместно со следственным отделом Основянского отдела полиции области разоблачили 33 и 26-летних мужчин в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств в особо крупном размере", - сообщили в полиции.

Так, киберполиция установила, что один из фигурантов создал и администрировал сайт, на котором продавались сильнодействующие лекарственные средства и другие медицинские препараты. Его сообщник осуществлял отправку медпрепаратов через отделения почтовых операторов. Деньги от покупателей злоумышленники получали на свои банковские счета.

Правоохранители провели обыски по местам проживания харьковчан. По результатам изъята компьютерная техника, терминалы мобильной связи, платежные карточки, наличные, лекарственные средства в количестве более 6 тысяч упаковок, общей стоимостью более миллиона гривен.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта, сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими или психотропными или их аналогами, или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств, а также осуществление таких действий относительно оборудования, предназначенного для производства или изготовления ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств, совершенные без специального на то разрешения, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", - отметили полицейские.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве полицейского задержали на сбыте амфетамина: он продавал грамм наркотика за 400 грн.

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