"Наркодилер в погонах": столичного поліцейського зловили на торгівлі психотропами

"Київською міською прокуратурою спільно з ТУ ДБР, розташованим у місті Києві, ГУ СБУ у місті Києві та Київській області та за сприяння керівництва ГУ НП в місті Києві викрито співробітника столичної поліції на збуті психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинами ГУ НП у місті Києві налагодив канал збуту наркозалежним особам психотропної речовини амфетамін по 400 гривень за грам.

"У ході досудового розслідування правоохоронці провели у поліцейського дві контрольованих закупки амфетаміну. У четвер, 5 листопада 2020 року, після чергового збуту психотропної речовини співробітника поліції затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Також готується клопотання до суду про обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення від посади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Івано-Франківську затримали двох осіб під час збуту наркотиків ув’язненим ДУ “Івано-Франківська установа виконання покарань (№ 12)”.