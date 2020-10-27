На Прикарпатті ліквідували канал постачання наркотиків ув’язненим
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Івано-Франківську затримали двох осіб під час збуту наркотиків ув’язненим ДУ “Івано-Франківська установа виконання покарань (№ 12)”. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.
“У ході санкціонованого обшуку виявлено та вилучено 10 шприців об’ємом 20 мл із подрібненою речовиною зеленого кольору, 6 таблеток білого кольору, 4 згортки фольги із порошкоподібною речовиною, мобільні телефони, сім-карти та підручні засоби для налагодження зв’язку. Встановлено, що затримані систематично за грошові кошти збували ув’язненим установи наркотичні засоби та психотропні речовини”, — йдеться в повідомленні.
Додається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, у Миколаєві заарештували співробітника СІЗО, який систематично постачав в’язням наркотики.