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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 46445 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 68944 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100774 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 118283 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 96145 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100567 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103460 просмотра

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На Прикарпатье ликвидировали канал поставки наркотиков заключенным

На Прикарпатье ликвидировали канал поставки наркотиков заключенным

Киев  •  УНН

 • 11739 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Ивано-Франковске задержали двух человек во время сбыта наркотиков заключенным ГУ “Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний (№ 12)”. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.

“В ходе санкционированного обыска обнаружено и изъято 10 шприцев объемом 20 мл с измельченным веществом зеленого цвета, 6 таблеток белого цвета, 4 свертка фольги с порошкообразным веществом, мобильные телефоны, сим-карты и подручные средства для налаживания связи. Установлено, что задержанные систематически за денежные средства сбывали заключенным учреждения наркотические средства и психотропные вещества”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, в Николаеве арестовали сотрудника СИЗО, который систематически снабжал заключенных наркотиками.

Украинские Национальные Новости

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