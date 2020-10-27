На Прикарпатье ликвидировали канал поставки наркотиков заключенным
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Ивано-Франковске задержали двух человек во время сбыта наркотиков заключенным ГУ “Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний (№ 12)”. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
“В ходе санкционированного обыска обнаружено и изъято 10 шприцев объемом 20 мл с измельченным веществом зеленого цвета, 6 таблеток белого цвета, 4 свертка фольги с порошкообразным веществом, мобильные телефоны, сим-карты и подручные средства для налаживания связи. Установлено, что задержанные систематически за денежные средства сбывали заключенным учреждения наркотические средства и психотропные вещества”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, в Николаеве арестовали сотрудника СИЗО, который систематически снабжал заключенных наркотиками.