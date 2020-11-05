"Наркодилер в погонах": столичного полицейского поймали на торговле психотропами

"Киевской городской прокуратурой совместно с ТУ ГБР, расположенным в городе Киеве, ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и при содействии руководства ГУ НП в городе Киеве разоблачен сотрудник столичной полиции на сбыте психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями ГУ НП в Киеве наладил канал сбыта наркозависимым лицам психотропного вещества амфетамин по 400 гривен за грамм.

"В ходе досудебного расследования правоохранители провели у полицейского две контролируемых закупки амфетамина. В четверг, 5 ноябрю 2020 года, после очередного сбыта психотропного вещества сотрудника полиции задержали. Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Также готовится ходатайство в суд об избрании правоохранителю меры пресечения и отстранения от должности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковске задержали двух человек во время сбыта наркотиков заключенным ГУ "Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний (№12)".