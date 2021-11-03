У Харкові викрили 17-річного автора ще однієї фейкової “Дії”

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“Кіберполіція у Харкові викрила 17-річного хлопця, який не просто підробив "Дію“, а й створив найбільший канал розповсюдження підробки. На його телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб”, — повідомив Клименко.

Деталі

Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової "Дії", а 300 грн — оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, а за 100 грн — фальшиве посвідчення водія.

Система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку додатку “Дія”, і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе. Окрім цього, веб-платформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації, розповів Клименко.

Доповнення

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про фейковий додаток “Дія” з редактором даних для Android, який розробили шахраї. У фейковій “Дії” нібито були екземпляри паспорту, картки платника податків, посвідчення водія та COVID-сертифікати.

Розробника викрили у Запорізькій області. Ним виявився 21-річний чоловік. Свою розробку він продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь і цигарки.

Згодом, затриманому розробнику фейкової “Дії” запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації.