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В Харькове разоблачили 17-летнего автора еще одного фейкового приложения "Дія"

Киев • УНН

 • 24828 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Харькове разоблачили 17-летнего подростка, создавшего фейковое приложение "Дія". Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

В Харькове разоблачили 17-летнего автора еще одного фейкового приложения "Дія"

Цитата:

“Киберполиция в Харькове разоблачили 17-летнего парня, который не просто подделал "Дія“, но и создал крупнейший канал распространения подделки. На его телеграм-бот и канал, которые уже заблокированы, было подписано более 20 тысяч человек”, — сообщил Клименко.

Детали

Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковому сервису "Дія", а 300 грн — оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн — фальшивое удостоверение водителя.

Система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, что генерировал имитирующую веб-страницу в приложении “Дія”, и там можно было менять любую информацию о себе. Кроме этого, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации, рассказал Клименко.

Дополнение

Ранее в СМИ появилась информация о фейковом приложение “Дія” с редактором данных для Android, который разработали мошенники. В фейковом приложении "Дія" якобы были экземпляры паспорта, карточки налогоплательщика, водительского удостоверения и COVID-сертификаты.

Разработчика разоблачили в Запорожской области. Им оказался 21-летний мужчина. Свою разработку он продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря приложению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

Впоследствии, задержанному разработчику фейкового приложения “Дія” предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации.

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