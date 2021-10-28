Розробнику, який створив фейкову "Дію" запропонували стажування в Мінцифрі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Затриманому розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації. Але це не звільнить його від кримінальної відповідальності, повідомив у Facebook перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає УНН.
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"Ми в МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган. І от сьогоднішня історія, як на мене, чудовий приклад", - написав Єнін.
Деталі
Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову "Дію". Так само швидко його познайомили з Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували спокутати свою провину і постажуватися в Міністерстві.
"Але, перед Законом всі рівні, тому нести відповідальність по 358 статті за підробку все ж доведеться", - зауважив заступник голови МВС.
Що було раніше
В Офісі генпрокурора повідомляли, що фейкову версію програми "Дія", за допомогою якої можна було створювати підроблені копії паспортів, сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу та посвідчень водіїв, створив житель Запорізької області.
Свою розробку 21-річний підозрюваний продавав у Telegram за 100 грн, а в рекламі писав, що завдяки застосунку "неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь та цигарки".
У кіберполіції уточнили, що у фейковому застосунку користувачі могли змінити собі вік, додати будь-яку фотографію або підробити сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу.
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Довідка
"Дія" – електронний сервіс державних послуг, створений Міністерством цифрової трансформації, його запустили 6 лютого 2020 року. Він включає однойменний мобільний застосунок та портал із публічними послугами.