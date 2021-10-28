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Разработчику, который создал фейковую "Дию" предложили стажировку в Минцифры

Киев • УНН

 • 23977 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Задержанному разработчику фейковой "Дии" предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Но это не освободит его от уголовной ответственности, сообщил в Facebook первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.

Разработчику, который создал фейковую "Дию" предложили стажировку в Минцифры

Цитата

"Мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот сегодняшняя история, мне кажется, отличный пример", - написал Енин.

Детали

Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который недавно создал фейковую "Дию". Также быстро его познакомили с Министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в Министерстве.

"Но перед Законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье за подделку все же придется", - отметил замглавы МВД.

Что было раньше

В Офисе генпрокурора сообщали, что фейковую версию программы "Дия", с помощью которой можно было создавать поддельные копии паспортов, сертификатов о вакцинации против коронавируса и водительских удостоверений, создал житель Запорожской области. Свою разработку 21-летний подозреваемый продавал в Telegram за 100 грн, а в рекламе писал, что благодаря применению "несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты".

В киберполиции уточнили, что в фейковом приложении пользователи могли изменить себе возраст, добавить любую фотографию или подделать сертификат о вакцинации против коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине мошенники продают поддельную "Дию": как отличить фейк от оригинала, рассказали в Минцифры

Справка

"Дия" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, был запущен 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

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