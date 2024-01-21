У Харкові відкрили дитячий садок у метро
Київ • УНН
Новий дитячий садок, розрахований на 650 дітей, відкрився у підземному переході в Харкові, Україна. За словами міського голови Ігоря Терехова, цей унікальний навчальний простір, відкритий навіть у вихідні дні, планується розширювати в майбутньому.
Під землею у Харкові тепер навчаються не лише школярі, а й дошкільнята. До дитячого садка в метро вже записали 650 дітей. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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Ще рік тому перспектива офлайн-навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою. А сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят, до якого вже записалося 650 дітей - чверть усіх майбутніх першокласників, що перебувають у місті
За словами Терехова, метросадок працюватиме по суботах і неділях.
Можливість долучитися була і є у всіх охочих. Критерій відбору - виключно вік
Він додав, що впевнений в успіху цього проєкту і пообіцяв найближчим часом поділитися планами з його розширення.
Будівництво підземної школи у Харкові: Терехов показав на якому етапі роботи10.01.24, 13:12 • 24708 переглядiв