У Харкові відкрили дитячий садок у метро

Під землею у Харкові тепер навчаються не лише школярі, а й дошкільнята. До дитячого садка в метро вже записали 650 дітей. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

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Ще рік тому перспектива офлайн-навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою. А сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят, до якого вже записалося 650 дітей - чверть усіх майбутніх першокласників, що перебувають у місті