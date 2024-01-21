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У Харкові відкрили дитячий садок у метро

У Харкові відкрили дитячий садок у метро

Київ • УНН

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Новий дитячий садок, розрахований на 650 дітей, відкрився у підземному переході в Харкові, Україна. За словами міського голови Ігоря Терехова, цей унікальний навчальний простір, відкритий навіть у вихідні дні, планується розширювати в майбутньому.

Під землею у Харкові тепер навчаються не лише школярі, а й дошкільнята. До дитячого садка в метро вже записали 650 дітей. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Ще рік тому перспектива офлайн-навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою. А сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят, до якого вже записалося 650 дітей - чверть усіх майбутніх першокласників, що перебувають у місті

 зазначив Терехов

За словами Терехова, метросадок працюватиме по суботах і неділях.

Можливість долучитися була і є у всіх охочих. Критерій відбору - виключно вік

підкреслив міський голова Харкова.

Він додав, що впевнений в успіху цього проєкту і пообіцяв найближчим часом поділитися планами з його розширення.

Будівництво підземної школи у Харкові: Терехов показав на якому етапі роботи10.01.24, 13:12 • 24708 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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