В Харькове открыли детский сад в метро

Под землей в Харькове теперь учатся не только школьники, но и дошкольники. В детский сад в метро уже записали 650 детей. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Еще год назад перспектива офлайн-обучения в условиях войны в Харькове казалась невозможной. А сегодня мы не только проводим обычные уроки в стандартных классах, но и запускаем метросад для дошкольников, в который уже записалось 650 детей - четверть всех будущих первоклассников, находящихся в городе отметил Терехов

По словам Терехова, метросад будет работать по субботам и воскресеньям.

Возможность присоединиться была и есть у всех желающих. Критерий отбора - исключительно возраст подчеркнул городской голова Харькова.

Он добавил, что уверен в успехе этого проекта и пообещал в ближайшее время поделиться планами по его расширению.

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