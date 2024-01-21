В Харькове открыли детский сад в метро
Новый детский сад, рассчитанный на 650 детей, открылся в подземном переходе в Харькове, Украина. По словам городского головы Игоря Терехова, это уникальное учебное пространство, открытое даже в выходные дни, планируется расширять в будущем.
Иран заявил о запуске в космос спутника "Сорая"
Иран успешно запустил в космос спутник Soraya. Спутник был выведен на орбиту высотой 750 км ракетой Gayem-100, что стало 10-м запуском спутника во времена правления президента Ибрагима Раиси.
Израильские силы обнаружили тоннель для удержания заложников в Газе: ХАМАС удерживал 20 заложников
Израильские войска обнаружили туннель в Газе, который использовался ХАМАС для удержания около 20 заложников, сообщил контр-адмирал Даниэль Хагари. Во время находки заложников не было, но улики, найденные в туннеле, свидетельствуют о суровых условиях, в которых они находились.
Президенты Польши и Литвы проведут встречу в Вильнюсе и обсудят ситуацию в Украине
Президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, чтобы обсудить вопросы безопасности Украины, подготовку к саммиту НАТО и возможное вступление Украины в ЕС и НАТО.
Украинский бизнес планируют освободить от уплаты налога на выбросы CO2
Украина планирует ввести национальную систему торговли квотами на выбросы CO2 до 2026 года, чтобы освободить местный бизнес от налога на выбросы CO2 при экспорте в ЕС. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов страны планирует подать законопроект об этой системе уже в этом году.
В российском порту Усть-Луга произошел мощный пожар
Местные жители слышали звуки беспилотников, после чего прогремели взрывы и произошел мощный пожар.
Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Трампа
Дональд Трамп часто обвинял Джо Байдена в нарушении когнитивных способностей. Теперь он чувствует вкус собственных упреков от претендента Республиканской партии Никки Хейли.
США переосмысливают экспорт газа, Европу это пугает
Переоценка администрацией Байдена экспорта природного газа из США в связи с проблемами изменения климата вызывает беспокойство в европейском энергетическом секторе, который полагается на этот экспорт в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Усиление контроля за экспортом газа может привести к обострению напряженности в Европе, особенно если война в Украине продолжится.
Увеличилось количество северокорейских перебежчиков в 2023 году, включая молодежь и элиту
По данным Министерства объединения Южной Кореи, количество северокорейских дезертиров, особенно молодежи и элиты, выросло в 2023 году по сравнению с предыдущими двумя годами. На это повлияли различные факторы, в частности несогласие с режимом Ким Чен Ына и нехватка продовольствия.
Украина нуждается в большем количестве оружия - Подоляк
Советник президента Украины Михаил Подоляк призвал союзников предоставить дополнительное вооружение для поддержки военных усилий страны против России. Он отмечает потребность в высокотехнологичном вооружении и отмечает, что длина линии фронта в 1300 километров требует большего арсенала.