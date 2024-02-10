У Харкові триває ліквідація наслідків ракетної атаки та пожежі на нафтобазі: понад 1000 споживачів чекають світла

Пожежа у Немишлянському районі Харкова локалізована, триває ліквідація наслідків ворожих прильотів. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

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Він повідомив, що триває робота з ліквідації наслідків російської ракетної атаки на Харків, де в ніч на 10 лютого росіяни влучили по нафтобазі та зруйнували частину приватного сектору. Профільні служби продовжують працювати на місцях, усуваючи наслідки влучання й пожежі, документувати вчинений терористичний акт, надавати необхідну допомогу постраждалим. Загалом для робіт залучено понад 200 рятувальників.

Внаслідок обстрілу без електропостачання досі перебувають понад 1000 споживачів. Спеціалісти вже працюють над поверненням світла. Окрім того, деякі домогосподарства тимчасово відключенні від газопостачання, поки рятувальники не завершать необхідні роботи.

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