В Харькове продолжается ликвидация последствий ракетной атаки и пожара на нефтебазе: более 1000 потребителей ждут света

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
  •  131592 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
  •  155067 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
  •  142510 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  194111 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  230736 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  201703 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  183947 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  204452 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  202773 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207124 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Харькове продолжается ликвидация последствий ракетной атаки и пожара на нефтебазе: более 1000 потребителей ждут света

В Харькове продолжается ликвидация последствий ракетной атаки и пожара на нефтебазе: более 1000 потребителей ждут света

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 13:34  •  20976 просмотра

Read in English

Более 1000 потребителей в Харькове все еще остаются без света после того, как российский ракетный обстрел попал в нефтебазу, вызвав пожар, над ликвидацией последствий которого работают специалисты.

Пожар в Немышлянском районе Харькова локализован, продолжается ликвидация последствий вражеских прилетов. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что продолжается работа по ликвидации последствий российской ракетной атаки на Харьков, где в ночь на 10 февраля россияне попали по нефтебазе и разрушили часть частного сектора. Профильные службы продолжают работать на местах, устраняя последствия попадания и пожара, документировать совершенный террористический акт, оказывать необходимую помощь пострадавшим. Всего для работ привлечено более 200 спасателей.

В результате обстрела без электроснабжения до сих пор находятся более 1000 потребителей. Специалисты уже работают над возвращением света. Кроме того, некоторые домохозяйства временно отключении от газоснабжения, пока спасатели не завершат необходимые работы.

Дети, которые не успели увидеть жизнь: Зеленский отреагировал на гибель многодетной семьи из-за атаки рф на Харьков10 февраль 2024, 13:04 • 18514 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
kharkivХарьков
У Харкові триває ліквідація наслідків ракетної атаки та пожежі на нафтобазі: понад 1000 споживачів чекають світла
Response to the aftermath of a rocket attack and a fire at an oil depot continues in Kharkiv: over 1000 consumers are waiting for electricity
Новости по теме

В Харькове продолжается ликвидация последствий ракетной атаки и пожара на нефтебазе: более 1000 потребителей ждут света

Более 1000 потребителей в Харькове все еще остаются без света после того, как российский ракетный обстрел попал в нефтебазу, вызвав пожар, над ликвидацией последствий которого работают специалисты.

Война •   •  20976 просмотра
В Харькове продолжается ликвидация последствий ракетной атаки и пожара на нефтебазе: более 1000 потребителей ждут света

Партизаны "слили" координаты складов боеприпасов, горючего и техники, которыми пользуются оккупанты на крымском аэродроме "Новофедоровка"

Украинские партизаны разведали месторасположение складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов на военном аэродроме "Новофедоровка" во временно оккупированном Крыму.

Война •   •  20234 просмотра
Партизаны "слили" координаты складов боеприпасов, горючего и техники, которыми пользуются оккупанты на крымском аэродроме "Новофедоровка"

Главнокомандующий Сирский поздравил Баргилевича с назначением на должность начальника Генштаба

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поздравил генерал-майора Анатолия Баргилевича с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, выразив уверенность, что его знания и опыт будут важны для победы.

Война •   •  21889 просмотра
Главнокомандующий Сирский поздравил Баргилевича с назначением на должность начальника Генштаба

Дети, которые не успели увидеть жизнь: Зеленский отреагировал на гибель многодетной семьи из-за атаки рф на Харьков

Семья из пяти человек, в том числе трое маленьких детей, погибли в результате российского обстрела Харькова. На фоне этой атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский террор не может остаться безнаказанным.

Война •   •  18514 просмотра
Дети, которые не успели увидеть жизнь: Зеленский отреагировал на гибель многодетной семьи из-за атаки рф на Харьков

Третий раз за неделю: США зафиксировали российские военные самолеты вблизи Аляски

Четыре российских военных самолета были замечены в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски 9 февраля, согласно сообщению NORAD.

Новости Мира •   •  16838 просмотра
Третий раз за неделю: США зафиксировали российские военные самолеты вблизи Аляски

Это позор для международной судебной системы: Буданов о решении Международного суда ООН по иску Украины

Руководитель военной разведки Украины раскритиковал решение Международного суда ООН о том, что Россия не несет ответственности за терроризм в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса 17 над Украиной в 2014 году.

Война •   •  20756 просмотра
Это позор для международной судебной системы: Буданов о решении Международного суда ООН по иску Украины

Ночная атака на Харьков: количество пострадавших возросло до 57

В результате ночной российской атаки на Харьков 57 человек получили ранения, а в другом жилом доме погибла семья из 5 человек, в том числе 3 детей.

Война •   •  20531 просмотра
Ночная атака на Харьков: количество пострадавших возросло до 57

Воинские части могут вести учетные регистры и вспомогательные документы в электронной форме - Минобороны

Министерство обороны позволит воинским частям вести бухгалтерские реестры и журналы учета имущества только в электронном виде, чтобы уменьшить бюрократию и усилить кибербезопасность.

Война •   •  20358 просмотра
Воинские части могут вести учетные регистры и вспомогательные документы в электронной форме - Минобороны

После двух лет в оккупации: в Украину вернули еще одного ребенка из захваченной части Запорожской области

С помощью Министерства реинтеграции в Украину из оккупированной Запорожской области вернули ребенка, который почти два года был разлучен со своей семьей.

Общество •   •  19713 просмотра
После двух лет в оккупации: в Украину вернули еще одного ребенка из захваченной части Запорожской области

В этом году из бюджета на помощь украинским предпринимателям выделяем более 40 млрд гривен - Шмыгаль

По словам премьер-министра Шмыгаля, на заседании Кабинета министров было обсуждено выделение более 40 миллиардов гривен из государственного бюджета в 2024 году для стимулирования экономики Украины и помощи предпринимателям через грантовые программы, кредитование и индустриальные парки.

Экономика •   •  17891 просмотра
В этом году из бюджета на помощь украинским предпринимателям выделяем более 40 млрд гривен - Шмыгаль