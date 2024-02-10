В Харькове продолжается ликвидация последствий ракетной атаки и пожара на нефтебазе: более 1000 потребителей ждут света

Пожар в Немышлянском районе Харькова локализован, продолжается ликвидация последствий вражеских прилетов. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

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Он сообщил, что продолжается работа по ликвидации последствий российской ракетной атаки на Харьков, где в ночь на 10 февраля россияне попали по нефтебазе и разрушили часть частного сектора. Профильные службы продолжают работать на местах, устраняя последствия попадания и пожара, документировать совершенный террористический акт, оказывать необходимую помощь пострадавшим. Всего для работ привлечено более 200 спасателей.

В результате обстрела без электроснабжения до сих пор находятся более 1000 потребителей. Специалисты уже работают над возвращением света. Кроме того, некоторые домохозяйства временно отключении от газоснабжения, пока спасатели не завершат необходимые работы.

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