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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 21 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Харкові російські окупанти розбомбили притулок для тварин

У Харкові російські окупанти розбомбили притулок для тварин

Київ • УНН

 • 181377 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Під час чергового російського авіанальоту снаряд російських окупантів потрапив до притулку для тварин. П'ять собак загинули під уламками, ще кілька дістали поранення. Про це написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.

Цитата 

"На жаль, п’ять собак померло в Харкові після авіаудару по притулку для тварин. Неможливо навіть співставити на скільки важливішим та світлішим є життя дворового собаки від життя свинособаки за штурвалом", - написав Гончаренко.

Нагадаємо 

У Сумській області колона російської техніки зайняла територію пташника.

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