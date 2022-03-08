У Харкові російські окупанти розбомбили притулок для тварин

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"На жаль, п’ять собак померло в Харкові після авіаудару по притулку для тварин. Неможливо навіть співставити на скільки важливішим та світлішим є життя дворового собаки від життя свинособаки за штурвалом", - написав Гончаренко.

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У Сумській області колона російської техніки зайняла територію пташника.