У Харкові російські окупанти розбомбили притулок для тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Під час чергового російського авіанальоту снаряд російських окупантів потрапив до притулку для тварин. П'ять собак загинули під уламками, ще кілька дістали поранення. Про це написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.
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"На жаль, п’ять собак померло в Харкові після авіаудару по притулку для тварин. Неможливо навіть співставити на скільки важливішим та світлішим є життя дворового собаки від життя свинособаки за штурвалом", - написав Гончаренко.
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