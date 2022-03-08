В Харькове российские оккупанты разбомбили приют для животных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Во время очередного российского авианалета снаряд оккупантов попал в приют для животных. Пять собак погибли под обломками, еще несколько получили ранения. Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.
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"К сожалению, пять собак умерло в Харькове после авиаудара по приюту для животных. Невозможно даже сопоставить на сколько важнее и светлее жизнь дворовой собаки от жизни свинособаки за штурвалом", - написал Гончаренко.
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