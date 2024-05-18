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У Харкові пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу

У Харкові пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 55933 перегляди

У Харкові пролунали вибухи, поліція Харківської області закликала мешканців не виходити з укриттів, поки не буде скасовано повітряну тривогу.

У Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає УНН.

В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102

- Поліція Харківської області.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили ЗСУ інформували щодо ворожих запусків керованих авіаційних бомб з літаків тактичної авіації в Харківській області.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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