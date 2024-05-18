У Харкові пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
У Харкові пролунали вибухи, поліція Харківської області закликала мешканців не виходити з укриттів, поки не буде скасовано повітряну тривогу.
У Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає УНН.
В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102
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Раніше Повітряні Сили ЗСУ інформували щодо ворожих запусків керованих авіаційних бомб з літаків тактичної авіації в Харківській області.